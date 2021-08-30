新冠病毒似乎影響有限，日本7月零售銷售在消費族群復甦下，已連續第5個月成長並超乎市場預期。

不過，日本政府為抑制病毒擴散，8月持續實施的緊急狀態，可能會破壞民眾消費與復甦力道。

30日日本官方最新數據，7月零售銷售年增2.4%，略高於市場預測值2.1%。至於6月則是微幅增加0.1%。日本零售銷售從3月份轉正以來，一直到7月都是在成長。

伊藤忠經濟研究所(Itochu Economic Research Institute)認為，這份最新報告顯示，即使日本疫情沒有好轉，7月民間消費還是有復甦現象。目前看起來，市面上很多商品都賣得不錯，甚至連之前賣相不佳的衣物現都熱銷。

7月零售銷售中，燃料、汽車、服裝、一般商品與食品等需求都很強勁，進而讓數據優於預期。

這次年增率會高，2020年比較基期低是一主因。至於經季節性調整後的月增率為1.1%，原因7月底的東奧復賽是主要推手之一。

日本經濟成長有大半以上都要仗賴民間消費，若支出現疲態將嚴重影響景氣發展。因此，新冠病毒未來走向，以及當地醫療系統能量等都會影響到消費意願。

伊藤忠經濟研究所補充，緊急狀態下大家外出活動頻率減少，消費高峰期應會落在8月，然後9月可能就會開始下降。