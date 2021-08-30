中鋼構(2013)配息2.8元創新高，今日除息；開盤參考價70.6元，早盤股價不畏被處置，開高2.4元達73元，邁向強勢填息；惟被處置壓抑動能，盤中股價漲幅收斂，目前漲0.4元為71元。

受惠傳統鋼構、離岸風電發展逐步加溫，中鋼構近期買盤推升股價頻創新高，上周五股價再攻79.2元新高，上周五股價收盤為73.4元。因連續三個營業日達注意股，因此被處置，交易所公告，中鋼構自8月30日-9月10日以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每五分鐘撮合一次。

中鋼集團中鋼構受惠傳統鋼構、離岸風電發展逐步加溫；中鋼構今年受惠鋼構需求熱絡，近年深耕的離岸風電業務也初見成果，除了承接沃旭大彰化離岸風電案的水下基礎鋼構訂單，且配合中鋼集團發展離岸風電，中鋼構可望持續與相關供應鏈一起爭取水下基礎訂單。

今年鋼構產業受惠半導體廠擴廠、公共工程、建案量多，帶動整體市場持續供不應求，中鋼構接單能見度到明年上半年，目前產能持續滿載。

展望今年下半年，除了持續受惠鋼構需求熱絡，公司承接沃旭大彰化離岸風電案的水下基礎鋼構訂單，繼上半年交貨4套，下半年預計還有6套將出貨，有利帶動下半年營收、本業獲利再優於上半年。

此外，中鋼(2002)轉投資子公司興達海基，攜手國內供應鏈，經過去一年半努力，第一座百分之百國產化管架式水下基礎已於七月初完成產製，目前第二座水下基礎已進入大組二工站，樹立離岸風電水下基礎國產化里程碑。配合中鋼集團發展離岸風電，中鋼構可望持續與相關供應鏈一起爭取水下基礎訂單。