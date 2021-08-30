捷絲旅台南十鼓館。（晶華提供）

迎接國旅回溫，晶華開出雙館聯賣第一槍，首度以台南晶英搭配7月剛開幕的集團風格旅店「捷絲旅台南十鼓館」，祭出買一晚送一晚，透過台南晶英酒店官網訂房，即贈送捷絲旅台南十鼓館住宿券乙張，兩人成行不含早餐6千元有找，銅板價77元就可加價房型升等，希望能夠為後疫情時代業績增添柴火。

本土疫情衝擊飯店業生計，不過晶華仍按照原訂規劃，集團旗下籌建已久的捷絲旅台南十鼓館，已依照計劃於7月初試營運，這是晶華酒店集團在台灣的第15個據點。

台南晶英酒店位於繁華的市中心，連續多年攻佔府城住宿排行首選，是晶華在疫情期間的重要獲利來源，這也讓晶華萌生拓點計畫，捷絲旅台南十鼓館是首座復古以糖廠為主題的新穎時尚旅店，主打超過七成以上的房間設有陽台，也是全台第一間設有戶外泳池的捷絲旅，頗有與既有簡約風格的捷絲旅做出區隔的味道。

晶華表示，這波台南晶英酒店在地聯賣，住房專案為9月30日前，兩人成行入住12坪海東客房，不含早餐5999元起，加價77元可享房型升等、或者以近半價的優惠777元品嚐兩客美味中西式早餐，再加贈捷絲旅台南十鼓館11坪「鼓迎家庭客房」雙人含早餐住宿券，限定平日週日至週四入住，使用期限至2022年1月28日。