經警察協助，幫廖姓阿嬤順利返家。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中東區81歲廖姓阿嬤因疑有失智情形，深夜趁著兒子睡覺，抱著小毯子溜出門找朋友，被熱心民眾報警求助，沒想到這名熱心民眾日前凌晨1時多，又見到阿嬤抱著毯子踩著小碎步在路上走，立即將她帶至超商等候員警前來協助。廖姓阿嬤雖然記得自家路名，卻不知道該怎麼走回家，員警帶著她返家時，她還半信半疑地問：「這間對嗎？」

台中市政府警察局第三分局東區分駐所巡佐溫智輝、警員王植胤日前凌晨1時30分許執行巡邏勤務時，獲報前往十甲路的超商協助迷失老婦人。熱心男子向警方表示，上個月他也曾遇到這名抱著毯子在路上走的阿嬤，當時立即報警求助，沒想到今天竟又遇上同1位阿嬤。

廖姓阿嬤找不到回家的路顯得有些緊張，她說，她本來要出來買東西，可是店都關了，又找不到回家的路，只好一直往前走。員警透過人臉辨識系統確認地址後，發現阿嬤家僅僅不過300公尺的距離，阿嬤卻因為失智加上天色昏暗，朝著離家越來越遠的方向走去。

員警陪著廖姓阿嬤返家時，她囁嚅著說：「每次都被帶回來，會被罵欸。」對於員警的諸多叮嚀，她也只是笑著說：「會啦！」其子表示，母親有失智情形，最近症狀似乎越來越嚴重，這已經是母親第三次半夜出門迷路，很感謝員警及民眾熱心及時協助，他也會參考警方的建議，增設相關的安全措施，保護母親的安全。

警方提醒，民眾家中若有失智老人或容易走失的家屬，除了平日多加留意，亦可向市政府的社會局申請「防走失手鍊」，或是在身上物品標示可供協尋的資訊，讓警方能夠快速聯繫家屬，避免發生意外。