鍾沛君分享潛水美照。(取自鍾沛君臉書)

鍾沛君分享潛水美照。(取自鍾沛君臉書)

台北市議員鍾沛君因健檢時意外發現罹患肺腺癌，今年初接受手術後恢復良好，積極運動找回健康和體力，昨天更開心地在臉書宣布拿到開放性水域潛水員證照，並說這張證照對一般人來說也許不是太難，對年初經歷肺腺癌手術的她意義非凡，代表自己確實找回健康和體力。而她更曝光自己潛水的系列美照，其中有一張辣照引發不少網友關注。

鍾沛君在臉書提到，出院後一系列為了下海所以上山，包括各種增強心肺功能的運動，像是爬山、自行車，一口氣騎個20、30公里，或是連騎4、5小時，一天一天過去，體力早已比術前更好，在醫生認可下，等到疫情趨緩，總算重新下水。

「大海還是那樣的讓我著迷」鍾沛君指出，這段時間，常有民眾來訊或來信，訴說面對疾病的種種恐懼，自己沒有什麼大道理，只有自己和家人一起渡過難關的點滴，相信心隨念轉，失去必能活成一種獲得。

最後，鍾沛君更透露，世界很大，還有好多等著她的風景，該來訂下一個運動挑戰了。對此，國民黨副秘書長李彥秀留言表示「你真的好棒！ 非常強大的正能量」、立委李貴敏說「哇！太了不起了」；更有不少網友留言表示，「相信我這是世界上最美的照片之一」、「太讚了，尤其最後一張」、「美女加油」、「最後一張是福利照嗎哈」。