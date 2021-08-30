33歲大陸女星景甜出道至今星路順遂，她長相甜美、身材纖細，為她吸引一票粉絲，3年前她曾大方認戀桌球選手張繼科，可惜一年後就宣布分手。近日景甜自曝拔牙後的素顏照片，可見她一邊臉頰貼上了冰敷貼布，雙眼及臉部浮腫，和昔日螢光幕前的美貌判若兩人，也讓網友驚呆。

景甜近幾年來接演許多好萊塢大片《長城》、《金剛：骷髏島》、《環太平洋2：起義時刻》，引來外界好奇其背後究竟是誰在撐腰，早年外界盛傳她能走紅演藝圈主因是身分為大陸首富王健林的女兒，但引來其兒子王思聰否認，澄清：「我沒想到還真有人能把這歪門的八卦當真事。內幕我不否認有，但是你這料是絲毫不沾邊呀？」之後又有人稱景甜靠山非王健林，而是男友大陸創新企業家馬明哲，但未得當事人承認。

景甜曬拔牙後的自拍照。（圖／翻攝自景甜微博）

對於謎之背景，景甜今年5月上談話性節目《了不起的姐姐2》終於親自回應，強調自己只是遵循公司的安排工作，並未特別請人幫她出力，講到難過處她不禁當場落淚，鬆口自己也非富二代，雙親只是一般人，兩人從她小時候就一直吵架，最終在去年疫情後離婚。

景甜拔牙後逗趣自稱終於可以吃冰淇淋。（圖／翻攝自景甜微博）

昨(29日)景甜曬出自己去牙科拔牙後的自拍，逗趣寫下：「終於有了可以吃冰淇淋的理由」，照片中可見她拿著剛被拔下的牙齒，嘟著嘴露出無奈表情，而照片中的她沒化妝，和過去給人亮麗的印象大不同，網友回應：「哈哈哈哈哈哈哈，對不起我好想笑啊」、「甜甜你好久不更新，一更新就讓我們心疼啊」、「姐姐這是妳嗎？怎麼認不出」、「怎麼一點都不像了」。