全球百國發布聲明指出，阿富汗民兵組織塔利班已保證，美軍本月31日完成撤離行動後，塔利班將繼續允許外國人和持有外國旅行文件的阿富汗人「安全且有秩序」地出境。

法新社報導，這100個國家包括美國、英國、法國和德國等；但中國與俄羅斯並未列名其中。

聲明指出：「我們獲塔利班（Taliban）保證，所有外國國民和具有我等當局授權旅行的阿富汗公民，都將獲准安全有序的至機場等出境點，飛往其他國家。」

歐洲聯盟和北大西洋公約組織（NATO）也簽署的這項聲明又說：「我們全體都致力於確保我等公民、國民、居民、雇員、為我等國家工作而身陷險境的的阿富汗人，可自由離開阿富汗往其他目的地。」

聲明指出，這幾國將繼續簽發旅行文件給「指定的阿富汗人」；又說，各國明確期望也已獲塔利班承諾，這些特定的阿富汗人可飛往相關各國。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天稍早表示，任何選擇留下的美國人「將不會困在阿富汗」，若他們未來選擇離開，美國「有機制可帶他們出來」。蘇利文在福斯新聞網（Fox News）作上述表示，但未詳述細節。

另外，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron ）告訴「星期日報」（Le Journal du Dimanche）說，法國與英國打算明天呼籲聯合國，在阿富汗首都喀布爾（Kabul）設立一個「安全區」讓人道救援能持續進行。他表示，這項提議是「切實可行的」。

聯合國安理會5個常任理事國美、英、中、法、俄，預定明天開會討論阿富汗危機。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100830