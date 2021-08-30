關於脫歐後的出入境新規定，導致英國卡車司機短缺以及供應鏈受干擾情形，英國零售和物流公司協會呼籲政府暫緩相關簽證規定，而英國政府則正式回絕此一要求。

由於近來歐盟供應商難以供貨，英國的速食連鎖店麥當勞、肯德基、Nando's以及麵包連鎖店Greggs本周都面臨供應中斷問題。

英國貿易組織英國物流表示，英國目前缺少8萬名卡車司機。此前英國貿易聯盟(BRC)曾要求英國政府，希望能對從歐盟進入英國的卡車司機發放臨時簽證。

自今年初以來，大多數計畫到英國工作的歐盟公民都需要簽證，但這些簽證通常發給薪水較高的工作。

英國商務部表示，這些簽證規定不會改變。一位政府發言人更表示，希望看到英國雇主多對英國本國人力進行長期投資，而不是依賴外國勞工。泰晤士報還在周六稍早指出，政府正考慮修改相關規定。

英國物流公共政策經理Alex Veitch表示，對政府的決定感到失望，物流業現在需要司機，對於政府拒絕為歐盟重型卡車司機提供臨時簽證的決定感到無奈，因為這是短期解決問題最好方案。