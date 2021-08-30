和平警分局竹林派出所所長吳菘添聯繫「大甲區靈霄寶殿瑤池宮」志工，募集物資溫馨送愛到山區。（和平警分局提供／陳淑娥台中傳真）

和平警分局竹林派出所所長吳菘添聯繫「大甲區靈霄寶殿瑤池宮」志工，募集物資溫馨送愛到山區。（和平警分局提供／陳淑娥台中傳真）

和平警分局竹林派出所所長吳菘添聯繫「大甲區靈霄寶殿瑤池宮」志工，募集物資溫馨送愛到山區。（和平警分局提供／陳淑娥台中傳真）

和平警分局竹林派出所所長吳菘添聯繫「大甲區靈霄寶殿瑤池宮」志工，募集物資溫馨送愛到山區。（和平警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市和平區自達線山區有許多經濟困苦人家，和平警分局竹林派出所所長吳菘添經常走訪，他聯繫「大甲區靈霄寶殿瑤池宮」志工，29日募集物資溫馨送愛到山區，部落族人開心用母語跟員警說「Mhway simu balay 」（非常謝謝您們）。

竹林派出所所長吳菘添經常走訪自達線山區人家，挖掘經濟困苦家庭，他主動聯繫以前在大甲分局服務時舊識「大甲區靈霄寶殿瑤池宮」黃瓊玉、葉大偉等志工募集物資。

吳菘添同時結合雙崎派出所所長林冠宇、桃山派出所所長林聰榮等，在這兩天合力將白米、米粉、醬油、罐頭、泡麵等民生物資分送到弱勢家庭，讓平常只能勉強餬口度日的他們倍感溫馨，部落族人也用母語說出「Mhway simu balay 」，開心向員警表達感謝。

和平警分局表示，員警除了打擊犯罪、維護治安外，也積極透過家戶訪查發掘需要幫助的居民，主動募集物資送往弱勢家庭並指導、協助向有關單位申請低收入補助，充分展現警察鐵漢柔情的一面。