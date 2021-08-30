盧秀燕強調，大家不能以此自滿、掉以輕心，沒有鬆懈的本錢，沒有自滿的條件！（陳世宗攝）

針對一份六都市長施政滿意度民調顯示，台中市長盧秀燕滿意度68％，較上任兩年的56％明顯增加12％，排名躍升六都第二；20至29歲年輕市民滿意比例上升至46％，50至59歲滿意度達82％；民進黨、民眾黨認同者對盧的滿意度提高，另有達63％市民支持盧競選市長連任。

台中市無黨市議員陳廷秀今天於市政總質詢，給盧秀燕高度肯定。陳廷秀說，市長滿意度68％，較上任兩年的56％明顯增加12％，排名躍升六都第二；20至29歲年輕市民滿意比例上升至46％，50至59歲滿意度達82％；民進黨、民眾黨認同者對盧的滿意度提高，另有達63％市民支持盧競選市長連任。

盧秀燕針對民調難得回應說，她要感謝市府團隊，從台灣燈會以來市府同仁都沒有休息，防疫從去年開始，特別感謝市府團隊。疫情能控制歸功於全體市民的配合，大家一起守護台中，市民未打折扣全力配合，使命必達！她看到市民扶老攜幼予以協助，真的很感動。

盧秀燕強調，大家不能以此自滿、掉以輕心，沒有鬆懈的本錢，沒有自滿的條件！