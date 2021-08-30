面對厄文上季突然冒出「籃網不只有一個總教練」說法，傳奇球星「手套」培頓30日在播客節目中痛批厄文，想要當上真正的超級球星，必須要先懂得如何尊重自家教練，擺明想替自己好友籃網總教練納許好好教訓這名不太懂事的後輩。

厄文當時公開表示，「我真的不覺得籃網只有一個總教練，杜蘭特可以擔任總教練，我也可以。」或許他的這番話並無惡意，只是想要強調自己跟杜蘭特都可以在場上承擔責任，卻被外界解讀成厄文不把納許當作自家教頭，甚至可有可無。

「厄文說出這些話真的太糟糕了，」培頓表示，「他應該懂得尊重教練，假如他想當領袖、想當超級球星，就要在場上真正扛起責任，做好自己該做的事情，那麼教練也會為他付出一切，因為教練也想要讓他打得開心，讓全隊都感到開心。」

其實這並非厄文上季唯一的脫序行為，除了季初搞出一堆詭異的賽前祈福儀式，他更經常用私人理由無故缺席例行賽，也讓納許與籃網高層感到相當困擾，儘管到了季末與季後賽期間，他總算恢復正常一點，卻在東區準決賽又扭傷右腳踝報銷。