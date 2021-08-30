新北市53歲秦姓男子日前在網路認識土耳其網友George，對方聲稱要將高價珠寶寄放在秦男家，秦男誤信，到銀行匯款要幫對方付16萬5000元醫藥費，所幸行員與轄區海山警分局員警及時勸阻，並未損失。

警方表示，秦男7月下旬透過APP交友認識George，認識期間與對方相談甚歡，對方稱要為了秦男移居台灣，想先將高達數百萬的高價珠寶寄放到秦男家。數日後，George稱因病住院，土耳其的醫療費用甚高，自己在醫院又遭竊，無法負擔龐大的醫療費用，請先幫忙匯款16萬5000元，等來台灣後自會還給秦男。

秦男前往板橋區銀行匯款，所幸行員機警，馬上通知轄區海山分局海山派出所員警到場，警員林容世向秦男說明這是常見的詐騙手法，千萬不可匯款，秦男才打消念頭。

海山分局長李忠萍呼籲，詐騙集團以社交軟體或交友軟體等結識民眾，透過長時間噓寒問暖降低民眾戒心，並以各式花招要求臨櫃匯款，此為近期常見的詐騙手法，民眾上網交友務必小心，如發現疑似詐騙案件，請撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。