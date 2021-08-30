總獎金950萬美元的聯邦快遞盃季後賽第二戰、BMW錦標賽今天上演了一場驚心動魄的激烈大戰，兩位美國選手坎特利與德尚博在打完4回合72洞之後同以低於標準27桿的261總桿戰成平手，雙方進入延長賽後又不分上下的激戰了5洞，直至第6洞坎特利成功抓鳥，終於結束了這場漫長的延長賽，坎特利本季第3冠、生涯第5冠。

德尚博曾在第2回合神勇的獵殺雙鷹以及狂抓8鳥，繳出生涯單回最佳60桿，進而躍居領先地位，沒想到第3回合67桿，落後1桿的坎特利擊出66桿，兩人回到同一起跑點。今日最終回合，德尚博原本有機會在第18洞終結賽事，可惜面對12呎博蒂推桿卻失手了，反而被坎特利推進20呎小鳥推，雙方只能進入延長賽。

然而德尚博還是有機會在第3洞延長賽摘下冠軍獎盃，沒想到德尚博又在短推桿上發生失誤，兩度與冠軍擦身而過的德尚博，最終注定無緣奪冠，成為單場賽事繳出261桿而無法高舉冠軍獎盃的史上第一人。

坎特利的續航力十足，尤其是他的心臟夠大顆，第17洞吞下柏忌後落後德尚博1桿，第18洞不但得期盼德尚博抓鳥失敗，自身更要奮力抓鳥，結果不但如願將賽事帶進延長賽，還在鏖戰6洞後艱辛奪冠。

這是坎特利本季繼ZOZO錦標賽和紀念高球賽之後，本季唯一能3冠在手的球員，同時在聯邦快遞盃的積分榜上躍升至榜首，還拿到下個月萊德盃入場券。

依據聯邦快遞盃季後賽規則，坎特利憑藉積分榜首優勢在最後一場巡迴錦標賽開打時能以低於標準10桿的優勢出發，領先積分排名第2的佛諾2桿，最終冠軍得主將可獨拿1500萬美元獎金。