老師這個職業帶給人的形象總是威嚴又莊重，與他們對話都會比較謹慎小心，但有些女老師轉行後卻與先前的形象宛如天壤之別。美國一名性感女模先前曾是一名歷史老師，如今轉行販賣個人慾照及影片後瞬間爆紅，就連她曾教過的學生都變成她的粉絲，在網路上引起熱烈討論。

根據英國媒體《每日星報》的報導，來自瑞典的性感網紅兼模特兒莫妮卡（Monica Huldt），過去曾在當地的一所中學擔任歷史老師，7年前與丈夫結婚後，便定居於美國的亞利桑那州（Arizona）並辭去老師的工作，雖後來也有換過幾份職業，但收入及狀態都不是很理想。

而莫妮卡又擁有精緻的五官以及凹凸有致的火辣身材，因緣際會下便轉行加入成人社交網站「Only Fans」，並在其中販售個人的性感慾照，並以直播脫衣秀賺取大筆鈔票，意外成為網站上爆紅的知名女模；莫妮卡也經常在IG上曬出辣照與粉絲們互動，吸引超過26萬人追蹤。

有趣的是莫妮卡轉行之後，曾在網路上收到一位熟人私訊，後來才知道原來對方是她多年前曾教導過的學生，當時她所教得學生大約年齡為13至16歲，如今都已成年，也都看過莫妮卡的作品並成為她的粉絲；莫妮卡甚至還收到前同事的來信表示「過去一起共事時，就已迷戀上妳」，讓莫妮卡相當開心。

莫妮卡接受採訪時說道，她小時候的夢想就是成為一名考古學家，因此十分熱愛歷史，無奈這類的工作機會並不多，因此成為一名歷史老師，而亮麗的外表也讓她在擔任教職期間嚐盡甜頭，不僅男同事會主動幫忙分攤工作，學生也會特別用功，就連學生家長也非常親切，從不刁難她。而如今學生們都長大了，即使訂閱她的頻道也不會介意，或是感到尷尬，反而十分開心他們喜歡自己創作的內容。