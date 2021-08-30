盧廣仲演唱的《刻在我心底的名字》，去年8月發行並獲金馬獎最佳原創電影歌曲獎，日前再拿下金曲獎年度歌曲大獎，近日卻捲入抄襲風波。民進黨立委高嘉瑜翻出過去在婚禮獻唱《刻在我心底的名字》的片段，表示音樂有時候很難有客觀標準。網友看了影片後則笑說「唱歌的人不知聽歌人的痛苦」「這肯定是原創的，音符在五線譜的位置完全原創！」

繼吳宗憲指控《刻在我心底的名字》抄襲西洋老歌《Reality》後，該曲又被質疑與大陸鋼琴家JINBAO於2019年發表的作品《自由が丘》嚴重雷同。對此，該曲版權擁有的華納音樂版權部昨（29）日透過徐則鈺律師發出聲明強調絕非抄襲，而各界就《刻在我心底的名字》歌曲之指教，華納公司均以尊重。

此風波持續延燒，高嘉瑜昨日則在臉書回顧今年5月在婚禮獻唱《刻在我心底的名字》的影片，她認為，音樂有時候很難有客觀標準，有些人喜歡有些人不喜歡，你覺得好聽人家不一定認同，同一首歌曲對每個人也都有不同的感受，有些音樂聽過可能就在心裡留下痕跡，有一天翻出來也不知道是什麼時候留下，「總之，這首歌已經刻在我們心底了。」並邀大家再次回味「+<><版的」《刻在我心底的名字》，還在文末標註，好久沒參加婚禮、好久沒開嗓、好久沒當婚禮歌手。

對此，網友表示，「唱歌的人不知聽歌人的痛苦」，高嘉瑜則回說「你太主觀」，也有人覺得高嘉瑜歌聲好聽，「其實唱得比隱形的翅膀好很多」，不少網友也笑說「這個已經唱出自己的味道，沒人能抄襲」「聽嘉瑜女神唱完，我更堅信這首歌沒抄襲了」「嘉瑜的版本絕對無人能抄襲」。