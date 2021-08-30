陸教育部：小學一二年級不進行紙筆考試

大陸教育部今（8／30）日召開新聞發布會，明確小學一二年級不進行紙筆考試，其他年級由學校每學期組織一次期末考試；初中年級從不同學科實際出發，可適當安排一次期中考試。

央視報導，為切實降低學生考試壓力，大陸教育部印發了《關於加強義務教育學校考試管理的通知》，提出了準確把握考試功能、大幅壓減考試次數、合理運用考試結果、完善學習過程評價等要求。

《通知》要求，義務教育階段的考試主要發揮診斷學情教情、改進加強教學、評價教學品質等方面功能，除初中學業水準考試外，其他考試不具有甄別選拔功能。

《通知》指出，要合理控制考試難度，嚴禁超課標、超教學進度命題。要合理運用考試結果，學校期中期末考試實行等級評價。要統籌處理好考試、作業、日常評價、品質監測等方面的關係，注重學生的綜合素質、學習習慣與學習表現、學習能力與創新精神等方面的綜合評價。