太陽能業者搶搭EV（電動車）風，以及美國用戶對屋頂型太陽能自產電力與儲能的需求升高等因素，激勵今早太陽能族群表現優於大盤，元晶(6443)率先漲停，安集(6477)、茂迪(6244)和聯合再生(3576)也都有逾4%的漲幅。

市場消息指出，全球電動車龍頭廠特斯拉（Tesla）持續強化太陽能市場布局，已向德州政府遞件申請售電相關計畫案，未來若成功獲准，將成為德州的電力零售供應商，而國內太陽能廠元晶（6443）為特斯拉太陽能電池供應商，有望同步受惠。

而據CNBC 25日報導，毀滅性的林火和空前乾旱，讓加州居民對太陽能發電的興趣倍增。SolarReviews數據顯示，6月30日到8月6月之間，該網站的詢價次數年增358%。

據悉，特斯拉子公司特斯拉能源創投公司（Tesla Energy Ventures）已向德州的公用事業委員會(UPC)提交申請，未來特斯拉能源創投公司將和特斯拉旗下太陽能子公司SolarCity共同處理銷售和客服事務。此外，Energytrend引述指出，特斯拉（Tesla）日前表示，將與日本電力公司Global Engineering與工程商 Ene-Vision合作，在北海道打造6,095kWh電池儲能設施，穩定當地綠電系統，據傳還預定以日本國內行情約五分之一價格銷售。

聯合再生日前則宣布在今年第四季引進台灣先進尖端大尺寸400MW電池產線，新產線可配合需求生產M6（166mm，8吋）、M10（182mm）及G12（210mm，12吋）產品，G12尺寸的電池產能可高達500MW。