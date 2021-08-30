上周五芝加哥穀物期貨多收黑，其中大豆期貨連二日下跌，因降雨提振了中西部農業帶一些乾旱地區的收成前景；小麥期貨獲利回吐收黑，儘管對全球供應的擔憂限制了跌幅；玉米多數時間走低，但擔心降雨只會對晚熟的作物有利，因此收盤走強。

分析師指出，周四出現降雨，氣象預報顯示艾奧瓦州和明尼蘇達州還會出現更多的降雨，這將幫助當地大豆作物；另外，交易商希望有更多的玉米和大豆出口，周五美國農業部表示，美國私人出口商向中國銷售了12.9萬噸大豆，這使得8月份大豆銷售總量達到324萬1,940噸，幾乎全部在2021/22年度交貨，主要銷往中國或未知目的地，而目前美國大豆價格仍比巴西有優勢。

另外，市場擔心生物燃料生產商的需求下滑，繼續壓制玉米和大豆市場。

終場9月大豆跌8.25美分，報1359.25美分，9月玉米漲5.25美分，報558美分，9月小麥跌6.75美分，報718.5美分，9月黃豆油跌0.03美元，報61.30美分，9月黃豆粉跌2.3美元，報354.2美元。 (商品行情網)