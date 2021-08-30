30日韓國一份最新報告，韓國企業腹背受敵，因為正面臨著原物料成本大增、新冠病毒來勢洶洶以及當地央行日前又升息1碼等多項利空包圍。

根據韓國工商會(KCCI)調查，高達81.6%受訪韓企，都將原物料價格大漲列為首要擔憂之事。接下來有80.6%煩惱新冠病毒的危害，還有67.7%認為市場已經開始緊縮銀根。

剩下近48%關心氣候變遷與環保議題，以及有46.8%覺得中美貿易大戰會影響到自己營運。

KCCI表示，儘管韓企銷售量增加，但無法實際在商品價格上，如實反映原物料成本高漲，韓企獲利有減少之虞。還有新冠疫情，已經連續54天每日至少都有上千位染疫者，當地政府也束手無策，苦惱於如何有效地抑制病毒。

上周，韓國央行在亞洲主要經濟體中，對利率開了第1槍。就是將0.5%的歷史新低利率，上調1碼至0.75%，除壓制通膨外也避免家計債務大增。韓國央行此舉，結束了長達15個月的超低利政策，也顯示景氣復甦有成。

此份調查還指出，近78%受訪韓企表示，儘管經濟數據看似有所改善，但自己卻未從疫情影響中恢復，只有近19%已克服經濟危機。