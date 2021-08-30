《國際油價》原油亞洲電子盤小幅走軟 10:192021/08/30 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於強烈颶風橫掃墨西哥灣地區，迫使該區煉油廠關閉了近九成、相當於165萬桶/日的產量，激勵前一交易日油價反彈，使得部分投資人先行獲利了結，令盤中油價小幅走軟，但因颶風導致的供應面擔憂依然存在，故趨緩了盤中跌勢；周一(8/30)截至台北時間上午10點10分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-10月輕質原油期貨下跌0.08美元，報每桶68.66美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.01美元，報每桶72.69美元。(商品行情網) 《韓股》網路類股大漲 KOSPI連2紅 《商情》美元走軟 紐約棉花反彈收漲 #走軟 #颶風 #盤中 #報每桶 #小幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《日股》獲利了結 日股漲不動 12:522021/08/30 財經 《國際產業》艾達直撲而來 美國原油供應拉警報 09:452021/08/30 財經 《商情》國內鋼筋、廢鋼連二平 11:102021/08/30 財經 《產業》不鏽鋼盤元連5漲 燁聯不鏽鋼板9月亦看漲 12:012021/08/30 財經 《鋼鐵股》豐興廢鋼、鋼筋 連2周平盤 11:272021/08/30 財經 《韓股》韓股爬升 金融扯後腿 12:012021/08/30 財經 《國際金融》石油股揚升 歐股小漲 16:332021/08/30 財經 電金領軍 台股強漲186點收復季線 量縮至5個月新低 13:412021/08/30 財經 《商情》黃金亞洲電子盤小幅走跌 11:102021/08/30 財經 《類股》台玻領軍 碎玻璃變亮玻璃 14:002021/08/30 財經 男子酒後心情不佳往海裡走 海巡人員徒步涉水救援 14:132021/08/30 社會 財經熱門新聞 貨櫃船訂單破紀錄 船商卻擔心這件事 - 財經 越南供應鏈趨近失控 恐不只沒衣服賣 這產業也超慘 - 財經 台股狂彈千點怪怪的 專家：手上有這3種股票快砍掉 - 財經 5G晶片耗盡？拆解華為手機零組件 日媒曝美比重上升 - 財經 長榮、陽明築底2大訊號曝 散戶再耐心等一下 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。