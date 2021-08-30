由於強烈颶風橫掃墨西哥灣地區，迫使該區煉油廠關閉了近九成、相當於165萬桶/日的產量，激勵前一交易日油價反彈，使得部分投資人先行獲利了結，令盤中油價小幅走軟，但因颶風導致的供應面擔憂依然存在，故趨緩了盤中跌勢；周一(8/30)截至台北時間上午10點10分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-10月輕質原油期貨下跌0.08美元，報每桶68.66美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.01美元，報每桶72.69美元。(商品行情網)