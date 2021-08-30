《商情》需求前景樂觀 期錫連4漲 10:192021/08/30 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球最大經濟體美國公佈第二季企業獲利創紀錄新高，表示從疫情後經濟逐步恢復，在強勁的需求帶動下，期錫連4個交易日上漲。全球央行年會在即，投資者靜待聯準會(FED)可能在該會議上發表有關經濟前瞻方向的言論。 終場上周五(8/27)期錫連4日上揚，上漲0.75%，較前一日上漲250美元，報每公噸33,600美元。(商品行情網) 全球高運價 飆出三警訊 物流延時、貨品短缺及物價上漲 《國際產業》艾達直撲而來 美國原油供應拉警報 #上揚 #期錫 #日上漲 #前景樂觀 #全球最 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 電子傳產齊揚 台股早盤挑戰季線反壓 09:202021/08/30 財經 《國際經濟》日7月零售銷售年增2.4％連5紅、月增1.1％ 09:452021/08/30 財經 因應極端氣候 預防地層下陷 雲林高鐵沿線種高粱 04:102021/08/30 地方新聞 新聞透視》沒三期試驗 全民成高端白老鼠 04:102021/08/30 焦點要聞 《期貨》三大期指全紅 9月台指期開高77點 09:112021/08/30 財經 Fed高鴿後 台股本周該注意這2件事 07:402021/08/30 財經 餐飲、飯店轉型 引爆電商戰 04:102021/08/30 產業．科技 1分鐘讀財經》塞港運價飆 歐美耶誕節很多貨品買不到 08:202021/08/30 財經 校園反毒 萬名學童搶當NO.1英雄 04:102021/08/30 焦點新聞 雙北昨暴增13人確診 醫最擔憂這1例：恐成下一個破口 09:292021/08/30 生活 《商情》運價支撐 BDI指數續漲1％ 09:282021/08/30 財經 財經熱門新聞 台股狂彈千點怪怪的 專家：手上有這3種股票快砍掉 - 財經 明年登台 攜手中華電 Starlink來了 - 財經要聞 - 工商時報 0050、中華電信存股大對決 專家洩這檔躺著幫你賺 - 財經 長榮、陽明衝200還有救？老手爆關鍵角色是「他」 - 財經 中國備妥經建 願與阿富汗共贏 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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