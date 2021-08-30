全球最大經濟體美國公佈第二季企業獲利創紀錄新高，表示從疫情後經濟逐步恢復，在強勁的需求帶動下，期錫連4個交易日上漲。全球央行年會在即，投資者靜待聯準會(FED)可能在該會議上發表有關經濟前瞻方向的言論。

終場上周五(8/27)期錫連4日上揚，上漲0.75%，較前一日上漲250美元，報每公噸33,600美元。(商品行情網)