國民黨立委今天開記者會指出，高端疫苗開放接種後，傳出六起猝死，然而攸關民眾求償的「預防接種受害救濟審議小組」中，卻發現承接高端研究計畫的醫師還有民進黨前不分區立委林靜儀，讓藍委直批「球員兼裁判」。

國民黨團總召費鴻泰指出，高端疫苗關於青少年之安全性、耐受性及免疫生成性的試驗計劃，其成員與疫苗受害審議小組成員部份重疊，台大兒醫院長黃立民以及馬偕兒童醫院醫務部主任邱南昌，不僅主持高端試驗計劃，同時又是疫苗受害審議小組成員，有球員兼裁判之嫌。

此外，林靜儀也是疫苗受害審議小組委員，費鴻泰指出，過去林靜儀就曾發文護航過高端，讓費質疑其中立性，林靜儀不應出席相關審議。

國民黨團副書記長洪孟楷也指出，蔡政府悄悄修改《預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法》，將認定與疫苗「無關」的項目新增霸王條款，「衡酌醫學常理且經綜合研判不支持受害情形與預防接種之關聯性」，變成一切都是行政機關跟審議小組認定說了算。

洪孟楷痛批，行政部門偷偷在今年2月18日，不經公告60天，馬上修正火速通過，在急什麼？怕什麼？逃避什麼？