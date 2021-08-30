【旅奇傳媒/編輯部報導】為便利旅客搭乘，自9月1日起，阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵及文資處)推出「票務2.0」，於阿里山車站設置自動售票機，提供祝山線、神木線、沼平線購票服務。且於林鐵網訂系統導入車票電子化功能，旅客免窗口排隊取票，可於嘉義、北門、竹崎、交力坪、奮起湖及十字路車站，出示手機QR Code掃描進站乘車。

林鐵推出「自動售票機」

▲阿里山林鐵推出自動售票機。 圖：林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處／提供

目前林鐵僅開放網訂系統或車站窗口購票，旅客於網路訂票付款後，須至林鐵車站、iBon取紙本車票。為提供旅客更便利的服務，林鐵票務再優化，推出自動售票機、車票電子化。

祝山線清晨旅客眾多，為紓解排隊購票人潮，避免旅客久候不便，於1F新設置之自動售票機，以信用卡、電子票證(悠遊卡、一卡通)及行動支付(Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay)，購買祝山線、神木線、沼平線車票；且旅客自網路訂票付款後，也可以到自動售票機，輸入預約號及身分證後4碼取出紙本車票，減少等候購票時間。

網訂系統導入「QR Code」

▲林鐵網路訂票系統新增QR Code電子車票功能。 圖：林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處／提供

隨行動裝置普及，林鐵提供無紙化車票服務，網路訂票系統新增QR Code電子車票功能；預訂本 線列車(限於嘉義、北門、竹崎、交力坪、奮起湖及十字路車站)的旅客，訂票完成可選擇產出QR Code，以手機或平板電腦出示電子車票進站乘車，無須再到窗口或iBon取紙本車票。

林鐵及文資處表示，疫情期間旅客搭乘阿里山小火車，請配合實聯制、量測體溫及全程配戴口罩；也鼓勵大家多利用自動售票機及電子車票，減少人與人間的接觸，迅速完成購取票，讓旅遊更安心。

自動售票機及電子車票相關資訊請至

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