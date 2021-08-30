BNT疫苗即將抵台，引發優先接種順序爭議。媒體人「逆風的烏鴉」表示，最近看到台灣引發的種種疫苗亂象，他真的覺得很不堪，因為這意味從去年疫情開始，政府吹噓的「防疫國家隊」已經全面破產，其中包括「口罩國家隊」、「藥物國家隊」、「快篩國家隊」、「防護衣國家隊」。

逆風的烏鴉29日在臉書發文表示，他看到如今台灣疫苗亂象，著實感到不堪，因為這代表從去年疫情開始，政府不斷宣揚的「防疫國家隊」已全面破產。眼前大家最孰悉的就是所謂「疫苗國家隊」，高端疫苗、聯亞生技、國光生技最後僅一家通過緊急授權，且保護力等相關資料至今不明。

逆風的烏鴉指出，其他四個「國家隊」大家恐已忘記，但事實卻擺在那。第一是「口罩國家隊」，這已算是諸多失敗當中最成功的一個，但口罩的技術含量很低，只有前幾個月有功能，後來各國產量都上來就沒什麼可誇耀的了，且因管制太嚴格已到荒腔走板的地步。第二是「藥物國家隊」，去年政府開時宣傳，稱已合成成功對新冠肺炎有奇效的瑞德西韋，然後就沒有然後了，這款藥後來還是靠進口；至於國內有沒有開發其他的藥品出來？答案是有的，叫作「清冠一號」，但它是中藥不是西藥且僅供外銷，故效果不明。

第三是「快篩國家隊」，它的技術難度不高很適合台灣發展，且疫情初期，確實發展出了幾款快篩試劑；然因台灣不篩，所以多數的都沒了下文，其實這是最可惜的一個。第四是「防護衣國家隊」，政府去年宣稱跟美國「口罩換防護衣」，但事後外交部部長吳釗燮才坦言，其實是台灣捐口罩給美國、美國賣防護衣給台灣。

綜觀以上，逆風的烏鴉諷刺道：「防疫國家隊總分有破一百，只不過，是五個防疫國家隊的總和。」