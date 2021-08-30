貨櫃三雄長榮、萬海及陽明在7月份出現超過40%的回檔，導致近期股價陷入疲軟，處在盤整階段，讓不少投資人好奇航運接下來是否還有上攻機會，有內行網友點出關鍵，目前市場觀望氣氛濃厚，股價自然出現盤整，要先由想要低價建倉的基本面交易者來把股價慢慢墊高，再慢慢吸引追趨勢的資金進來做多。

從去年下半年開始，航運市場景氣暢旺，推升運價不斷攀高，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海在此因素激勵下，股價一年來已成長超過7倍，不過7月中開始出現超過40%的劇烈回檔，長榮、陽明跌破200元大關，萬海也摔破300元，上周五（27日）長榮收在141元、陽明收在137元、萬海收在252元。

航運這一波下修的速度相當快，讓不少投資人哀鴻遍野，並關注何時能夠重回高點，有內行網友在PTT論壇上表示，股票要大漲一定要由大戶法人買盤進駐，吸引追漲資金進場，讓股價出現大幅波動，再吸引當沖戶進場形成更大波動，最後造就趨勢出現。

但他強調，目前市場處在一片觀望氣氛，散戶不太願意跟，大戶拉抬意願也不高，趨勢交易者也不會進場，靠波動吃飯的當沖戶更不用說，股價自然就開始盤整，接下來需要由想要低價建倉的基本面交易者來把股價慢慢墊高，再慢慢吸引追趨勢的資金進來做多。

此外，原Po也強調，股價並不是因為資金不追才不漲，是還沒漲所以資金才不追，「我們身為一介散戶，根本不需要去問為什麼麼漲、為什麼跌，因為如果你是趨勢交易者，股票不動就不關你事；如果你是基本面交易者，就是買進後開始等待，問這麼多幹嘛。」

文章一出引起網友們熱烈討論，「又不是什麼小股票，海運這種體量要凝聚各方共識才有辦法推」、「看基本面被套在山頂？那是跟風仔吧，真正會看的很多都2位數就進場了」、「雖然是常識但是還有很多人不懂」、「主力不動，就沒必要進場，價格是主力決定的」、「中肯也勸世，這種文難得了」、「大推，根本不需要為股價漲跌找太多理由」。