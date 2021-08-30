大都會拜耶茲擊出全壘打，回本壘時對球迷比倒讚。（美聯社）

紐約大都會30日的比賽出現爭議事件，作為地主的大都會以9-4擊敗國民隊，幾位球員居然在比賽中對觀眾比「倒讚」。拜耶茲(Javier Báez)還表示「這是我們在噓觀眾。」不僅是拜耶茲，林鐸(Francisco Lindor)、皮拉(Kevin Pillar)也都在敲安之後反過來噓球迷。

拜耶茲說：「我們打不好會被觀眾噓，現在我們打得好就換我們噓觀眾了。我們不是機器，我吞三振時被噓讓我心情很差，我只是要讓他們明白我的感受。球迷是比賽的一部份，我為他們而戰，我愛他們，但他們也該變得更好。如果他們繼續那樣做（噓球員），那會給球隊施加更多壓力。」

大都會總裁艾德生(Sandy Alderson)賽後嚴正聲明：「我們絕對不能接受球員這種有違專業的行為！對於戰績不佳，我們所有人都很失望，球迷有權表達他們的感受，每個球迷都有喝倒采的權利。對於那些違規球員，我會親自向他們傳遞這個訊息。」

畢竟大都會與洋基同屬一個城市，要爭奪球迷已經不易，拜耶茲還是剛從小熊被交易過來的，大都會本季表現不佳被噓，其實又關拜耶茲什麼事？倘若因此得罪球迷，讓他們鬧到網路上，大都會高層還不急得跳腳。

總教練羅哈斯(Luis Rojas)本季承受不少噓聲，觀眾大喊要他下台，他對此表示：「紐約球迷一向如此，他們對球隊忠誠且充滿熱情，我們都能理解。」大都會換了超有錢的新老闆，砸了大錢補強，現在只有63勝67敗，最近半個月沒有2連勝，這樣的表現被噓也是活該。