美國男星馬修明德勒（Matthew Mindler）是童星出身，曾拍過電影《我的白癡老哥》（Our Idiot Brother）、《頻率》（Frequency）等打開知名度，28日卻驚傳死訊，得年19歲。

根據外媒綜合報導，馬修明德勒最後一次被人看到是在24日晚上8點11分，他身穿米勒斯維爾大學連帽衫、牛仔褲及腳踩白色運動鞋，背著黑色後背包，從學校宿舍走出來，便沒有再回來，26日被通報失蹤，警方和校方展開積極地協尋，卻在28日早上在學校附近約1.6km莊園鎮（Manor Township）發現他的遺體。米勒斯維爾大學校長沉痛地證實噩耗：「我懷著悲痛的心情告訴大家，來自賓夕法尼亞州海勒敦鎮（PennsylvaniaHellertown）的 19 歲的馬修明德勒，他是米勒斯維爾大學的一年級學生。這個艱困的時期，我們的心與他的朋友和家人同在。」

警方表示，馬修明德勒失蹤前都有正常上課，24日晚上離開宿舍便沒再出現，目前遺體交由法醫進行檢驗，死因正在調查中，但當局先將其歸類在「意外死亡」。

馬修明德勒以童星出道，卻在28日被發現遺體。（圖／達志）

根據《IMDb》資料顯示，馬修明德勒2009年在肥皂電視劇《As the World Turns》首度亮相，接著演出電影《Bereavement》、《Chad: An American Boy》，也上過節目《Last Week Tonight with John Oliver》，最著名的影視作品為電影《我的白癡老哥》（Our Idiot Brother），最後一次拍戲為2016年，作品為《Chad: An American Boy》。