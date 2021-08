美國男星馬修明德勒(Matthew Mindler)是童星出身,曾拍過電影《我的白癡老哥》(Our Idiot Brother)、《頻率》(Frequency)等打開知名度,28日卻驚傳死訊,得年19歲。

根據外媒綜合報導,馬修明德勒最後一次被人看到是在24日晚上8點11分,他身穿米勒斯維爾大學連帽衫、牛仔褲及腳踩白色運動鞋,背著黑色後背包,從學校宿舍走出來,便沒有再回來,26日被通報失蹤,警方和校方展開積極地協尋,卻在28日早上在學校附近約1.6km莊園鎮(Manor Township)發現他的遺體。米勒斯維爾大學校長沉痛地證實噩耗:「我懷著悲痛的心情告訴大家,來自賓夕法尼亞州海勒敦鎮(PennsylvaniaHellertown)的 19 歲的馬修明德勒,他是米勒斯維爾大學的一年級學生。這個艱困的時期,我們的心與他的朋友和家人同在。」

警方表示,馬修明德勒失蹤前都有正常上課,24日晚上離開宿舍便沒再出現,目前遺體交由法醫進行檢驗,死因正在調查中,但當局先將其歸類在「意外死亡」。

馬修明德勒以童星出道,卻在28日被發現遺體。(圖/達志)

根據《IMDb》資料顯示,馬修明德勒2009年在肥皂電視劇《As the World Turns》首度亮相,接著演出電影《Bereavement》、《Chad: An American Boy》,也上過節目《Last Week Tonight with John Oliver》,最著名的影視作品為電影《我的白癡老哥》(Our Idiot Brother),最後一次拍戲為2016年,作品為《Chad: An American Boy》。