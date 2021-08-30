網紅張香香擁有甜美外型和D罩杯火辣身材，曾為無名小站「年度十大正妹」之一，在網路人氣相當高，還被封為「乳溝女神」，常在社群分享生活點滴的她，近日透露要去看牙醫，不過穿著細肩帶小可愛的她，褲子拉鍊沒拉好，辣露大片春光，讓網友看了全暴動。

張香香發文表示要去看牙醫，「改了2次時間不好意思再改了，但我真的巨怕」，透露對看牙醫的懼怕，不過她曬出2張出門前的火辣美照，只見她把頭髮撩起，上半身只穿短版小可愛，豐滿半球溢出，深邃事業線一覽無遺。

而下身搭淺藍色長褲，但褲頭大開，拉鍊只拉了3分之1，辣露緊實小腹及水蛇腰，S曲線超細腰圍讓網友看了都超羨慕，「這個腰，沒人可以超越香香」、「每次看到香心情都很好」、「為什麼看個牙醫也能辣(那)麼性感」。

不過其實張香香曾透露自己食量很大，所以吃飽飯後肚子也會鼓起來，好在過段時間就會消回去，讓網友很羨慕，但她的好身材一部分也是靠運動維持的，平常會在做瑜伽時特別訓練臀部。

張香香從無名10大正妹發跡，在網路知名度相當高，如今仍從事網拍模特的她，偶爾也會上綜藝節目，轉戰IG擁有近64萬粉絲追蹤，人氣依舊很高。