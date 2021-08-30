何孟遠昔曾是《全明星運動會》前成員，原與女星荳荳(何紫妍)穩定交往，但因為節目的關係，劈腿同為節目班底的女星采子(謝采紋)，女方同時也是荳荳的好姐妹，此事引發外界一面倒批評聲浪，何孟遠也被罵是渣男，他因此消沉了好一段時間，昨(8/29)他為本季節目最終賽而發文，談到自己這4個月的生活，雖照三餐被謾罵的程度，但心態有抓正：「接受輸就會更容易成為贏家」。

何孟遠因與采子各自背著伴侶發展不正當關係，最終雙雙退出了節目，形象崩壞因此重創演藝事業，而退出《全明星》後，何孟遠仍持續關注節目，《全明星運動會2》歷經半年多的訓練與賽程，昨天播出本季最後一集，他回憶湧上心頭，特地發長文致謝，感謝《全明星》隊友帶給自己的一切，也感嘆時間如人生般無法倒流、無法回頭，只能好好珍惜未來。

何孟遠也真情告白，「也許在大家眼中我不是一個完美的人，我也犯了許多錯誤，但謝謝這一切，讓我認識了你們，謝謝全明星，謝謝go red，謝謝所有人」，因為這些相遇的緣分，他的人生才變得更加完整。

何孟遠IG發文。(翻攝自何孟遠IG)

他退隊至今4個月的生活，何孟遠吐露其實照三餐收到無數謾罵，但他當初就是做錯事，自己就是虛心接受並檢討改進，「繼續往正確的道路邁進，人生還很長，不能因此被打敗」，他文末再度感謝了隊友們，輕輕地承受了彼此的重量，也自我打氣「接受輸就會更容易成為贏家」，而有不少粉絲在留言處刷一整排「加油」，給何孟遠打氣，表示希望能快點看到他重返螢光幕前，但馬上又被酸嗆「是在加油什麼」，看來挽回形象沒這麼容易。