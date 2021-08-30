屏東一名擁有國立大學碩士學歷的民宿林姓老闆娘，懷疑丈夫與一名工讀女大生有染，氣得在民宿貼文反擊洩恨，卻因涉嫌洩漏個資，遭高雄高分院更一審，依違反個資法判刑5月，可易科罰金，緩刑2年。

據悉，林女的丈夫在屏東東港開設一家頗有名氣民宿，多年前曾請了一名就讀台南某大學的張姓女工讀，但二人因為過從甚密任，被林女懷疑張女是小三，卻又找不到證據，憤而在2017年1月間於經營的民宿臉書發文修理張女，卻因涉嫌洩露張女個資，反而吃下官司。

據「自由時報」報導，目前擔任科技業經理的林女在貼文寫道：「可以不辭辛勞到各個車站（屏東、潮州、林邊、鳳山、高雄等）親自接送張女」、「假借張女是民宿工讀生的名義掩人耳目，實則偕同張女到處去玩樂遍及墾丁等、在外行為不檢點（指其夫），都在照顧19XX／XX／XX XX科大XX系，年紀可以當他女兒的張小姐」。

由於林女將張女的出生年月日，以及就讀的學校都學寫出，因而遭張女提告，林女一審依違反個資法被判刑5月。

高雄高分院更1審合議庭法官調查，林妻發文洩漏張女個資行為，與公共利益無關，又無法舉證帳號被盜用，認定有罪，但審酌林妻面臨婚姻關係生變，一時情緒控管不佳，且造成的損害程度尚非甚鉅，最終宣告緩刑2年。