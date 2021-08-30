美股上周五收高，台積電ADR漲0.33%；台積電(2330)股價開高3元達602元，盤中股價在600元上下整理。上周台積電全面調漲代工價格的利多發酵；近四個交易日，外資連續買超共計25737張，上周外資轉為買超台積電約22310張。

台積電股價於上周四(26日)隨著漲價利多攻回600元關卡，領先台股站回月季線大關。近三個交易日，股價持續狹幅整理之格局。今早股價最高602元，目前最低為平盤599元，仍守穩5日線及季線的590元，也高於月線的584元。持續成為台股撐盤要角。

台積電預計將於下周五(9月10日)公布8月營收，預計9月16日除息2.75元。

台積電基本面佳，第三季營收估季增約11%，再創新高。台積電7月合併營收1,245.5億元，月減16.1%，但仍較去年同期增加17.5%。隨著大客戶蘋果最新A15處理器放量生產，市場預期台積電8月和9月營收將回升。

台積電全面調漲代工價格，獲IC設計廠商證實，指台積公司25日通知即日起調漲報價，是今年來首度全面漲價。業者指出，包含7奈米及5奈米的先進製程漲價約7%至9%，其餘成熟製程代工價格漲幅約20%。

台積電漲價，顯示供不應求的狀況，市場預期，晶圓代工價格一路看漲到2022年，將提升台積電明年營運動能，外資圈紛紛喊進或調升目標價。