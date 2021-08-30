前兄弟象總教練王光輝8月30日上午在台北病逝，他生於1964年11月12日，享年56歲。前立委賴坤成在臉書爆出這個消息，讓球迷十分感嘆。王光輝之子王威晨現在是中信兄弟球員，他在臉書上寫道：

「謝謝您

一直都是那麼好的前輩

一直都是那麼好的教練

一直都是那麼好的榜樣

一直都是那麼好的父親」

同時臉書的小編還表示王光輝去年就是肝癌末期，只是王光輝與王威晨都比較低調，不希望外界太多人擔心，所以讓大家感到震驚與難過。王光輝退休後也曾參加打擊癌症的公益活動，他於上星期四轉入安寧病房。

「去年季末輝老大確診肝癌已是後期階段...

威晨震驚、難過、許多的不知所措

但輝老大不希望太多人知道

也不希望大家為他擔心

持續的嘗試了各種治療後

幾個月前病情逐漸加劇

在週四轉入安寧病房

在今早離開了苦痛...」

2010年的新北棒球名人票選活動，王光輝在球迷投票中位居第10，後來一些球員因為假球案遭除名，王光輝仍屹立不搖。他在1988年加入兄弟飯店棒球隊，1990年迎接中華職棒元年，該季以0.342打擊率摘下聯盟打擊王，後來即使狀況很差也不會被移出第四棒，因此有「不動四棒」之稱。2004年球員退役之後，王光輝於2007至09年擔任兄弟總教練，之後仍活躍於基層棒球，直到去年身體狀況轉差。