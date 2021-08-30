為使新住民了解我國的選舉制度及流程，移民署北區事務大隊臺北市服務站今日與臺北市選舉委員會跨領域合作，透過線上視訊方式向新住民朋友說明今年公投的相關規定，同時再次宣導新住民勿購買來歷不明之肉品，嚴防非洲豬瘟流行。

劉德曜說，單張公投票會有4個選項，要用中選會發的選舉章戳棒蓋章才可以。（圖／移民署提供）

根據中央選舉委員會公布，本次公投原定於110年8月28日（第四個星期六）舉行，由於疫情影響，將延期至今年12月18日舉行。臺北市選舉委員會組長冀凱倩指出，今年已修法改成18歲即有選舉投票權，公民投票時間為上午8時到下午4時，投票權人資格必須在國內住滿六個月以上，110年2月28日(包含當天) 設有戶籍有公民投票權，投票當日要攜帶身分證、印章及投票通知單。

本學期要就讀大學中文系3年級的新住民二代的劉德曜滿20歲，表示今年公投一定參加，這是感受臺灣民主的最好方式。劉德曜聽媽媽說，越南沒有公投，不過在過去越南的選舉活動中，民眾一定要參加，就像過新年一樣熱鬧，男的要穿西裝、女的要穿國服以表慎重。除了以生動易懂的說法教導新住民朋友及其子女公民投票方式外，最近防堵非洲豬瘟的議題上，劉德曜及移民署專人也有進行解說。

移民署臺北市服務站主任蘇慧雯表示，本次家庭教育課程透過有獎徵答活動，向在場的新住民朋友加強宣導防堵非洲豬瘟的「三不」：不攜帶、不網購、不參觀，新住民切勿將沒有吃完或過期之肉類及其再製品，倒入垃圾車之廚餘桶中（避免染有病毒之肉品，隨著廚餘進入養豬場），要直接到入垃圾桶交垃圾車集中銷毀！若發現來路不明的肉製品，可撥打通報專線0800-039-131交由防檢局或動保處人員處理。

註:全國性公投案第17案主文為「您是否同意核四啟封商轉發電？」；第18案為「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」第19案為「你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？」；以及第20案主文為「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？