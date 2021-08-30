行政院規畫推出振興五倍券後，不少縣市政府紛紛加碼，希望擴大活絡內需市場。民進黨台南市議員蔡筱薇、李宗翰、鄭佳欣、呂維胤30日聯合舉行「擴大內需、振興經濟」記者會，要求市府加碼發放現金1000元或「台南券」，讓「五倍變六倍」，協助市民共度疫情難關。

蔡筱薇表示，在中央五倍券尚未定案時，市長黃偉哲就曾公開宣稱，願意幫助台南市民繳納1000元；如果當初有此規畫及想法，何不順水推舟加碼發放現金1000元或「台南券」？

李宗翰也認為，「現金」或「台南券」都是市府可以思考的方向；中央推出的振興五倍券屬於大面額的紙鈔，如果台南推出自己的貨幣，將可自行設定面額，屆時公有市場、夜市攤販、商圈等市場經濟，都能實質被優惠，達到「精準振興」的效果。

與會的市府財稅局專門委員陳家慶認為，目前台南市民約有187萬人，預算金額約18億元，鑑於市府財源有限，如要支出該筆經費，恐需犧牲其他建設，但會將意見帶回參考。

市府經發局專門委員吳建德也強調，市府多個局處均有搭配振興五倍券推出各種優惠專案，希望利用活動活絡經濟。