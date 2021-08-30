新北市長侯友宜感謝埔墘福德宮捐贈普渡物資及善款50萬元。（王揚傑攝）

新北市板橋區埔墘福德宮今（30）日舉行中元普渡法會，新北市長侯友宜上午前往參拜及視察防疫作為，同時感謝福德宮捐出普渡物資及善款50萬元，幫助板橋、中和、新莊、深坑、平溪及石門等地區弱勢家庭，將信眾的愛心化為善的循環。

侯友宜表示，中元普渡是民間信仰一年一度的大事，今年適逢新冠肺炎疫情嚴峻，普渡法會舉辦皆須遵照中央疫情指揮中心防疫指引，落實相關防疫作為，包括限制人數、縮小規模、保持社交距離及落實實聯制等，感謝埔墘福德宮配合市府防疫措施採線上直播法會，讓信眾能用最虔誠的心參與普渡法會，同時兼顧信仰與防疫。

埔墘福德宮主任委員廖榮清表示，今年受疫情影響，法會不開放民眾進場，改採線上直播法會方式，讓信眾參與，同時為宏揚福德正神慈悲精神，也將信眾贊普物資及善款全數捐出，盼拋磚引玉帶動更多宮廟一同行善，讓市府在疫情中能幫助更多需要的民眾。

民政局長柯慶忠表示，除了埔墘福德宮，還有永和保福宮、蘆洲湧蓮寺、三峽廣行宮、汐止金龍山北峰寺等超過112間宮廟也發揮公益慈善能量。新北寺廟配合防疫推行「宗教新文化」，將傳統宗教科儀結合網路科技，提供線上普渡或法會服務，民眾可透過網路表達敬意，避免群聚，心誠則靈保庇年年平安。