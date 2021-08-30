第七輪疫苗民眾預約打AZ，截自29日下午5時，已有66.9萬人預約。根據最新統計，除了目前仍在封緘檢驗的26.5萬劑AZ疫苗，及昨日到貨的3萬劑莫德納外，國內目前可施打的疫苗分別為59萬劑AZ、39.9萬劑莫德納，和24萬劑高端。

我國自購的26.5萬劑AZ疫苗，於27日上午11時運抵台灣，目前仍在封緘檢驗中；另外，捷克贈台的3萬劑莫德納，也在昨（29）日下午5時抵台。據《自由時報》報導，若上述兩批疫苗不算，國內現階段可用的3種疫苗存量，分別為59萬劑AZ、39.9萬劑莫德納，及24萬劑高端。

指揮中心昨上午10時開放29歲以上民眾，以及18歲以上有重大傷病的第九類對象上網預約打AZ，截至下午5時，已有66萬9299萬人預約，佔符合預約資格人數66.82%。值得關注的是，輝瑞／BNT前天（28日）納入1922疫苗預約登記平台後，已有299萬6797人登記，而原本非莫德納不打的125萬0731人紛紛跳車改選BNT，目前剩92萬4643人。

另外，根據衛福部疾管署疫苗接種資料統計，截至27日累計接種已有1077萬9334劑疫苗，AZ為651萬6431劑、莫德納371萬1971劑，高端55萬932劑；疫苗接種人口涵蓋率為42.22%、劑次人口比45.96%。

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