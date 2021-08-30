5G應用走向觀光產業，台灣之星今日宣布與「愛點科技iClick」展開合作，結合其720°VR技術，共同打造5G沉浸體驗解決方案，布局台灣智慧觀光新藍海，可將包含國立故宮博物院、台北101、國父紀念館、國立台灣美術館、蘭陽博物館、朱銘美術館等全台300大國內代表性地標及特色人文景點，透過虛擬實境技術線上零時差觀看。

後疫情時代的到來，零接觸商機爆發，尤其是國際展會、觀光旅遊等受到疫情嚴重衝擊的產業，更是積極導入非接觸式技術，進而帶動相關應用如：虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)及混合實境(MR)等沉浸式體驗科技蓬勃發展，建立全新主流模式，成為市場的新藍海。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，雖新冠肺炎疫情趨緩，但仍須透過全新產業發展模式的建構，學習與病毒共存。其中受到疫情嚴重衝擊的觀光產業，為維繫與世界各地的觀光、經貿和文化交流機會，非接觸式觀光就因應而生，相信透過台灣之星與iClick愛點科技合作，發揮1＋1＞2的效果，開啟智慧觀光市場新版圖。」

愛點科技iClick執行總監王柏仁指出，虛擬實境結合觀光導覽，可以有效提升民眾的興趣及關注，看好5G未來的發展潛力及5G通訊結合虛擬實境技術的加乘效益，可以共創更多引人入勝的虛擬實境體驗，邁向台灣智慧觀光發展的全新里程碑。