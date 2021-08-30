娃娃機看到喜歡的玩具，不是投錢靠實力，而是「取巧」。高市苓雅警分局福德二路派出所員警28日前接獲台主報案，指正夯的天竺鼠車車抱枕遭民眾「爬入」機台竊走，員警循線找到邱姓男子也找到證物，詢後依竊盜罪嫌函送。

28日上午林姓台主報案，說他在苓雅區正義路一家夾娃娃店內的機台內的天竺鼠車車抱枕和一組玩具弓箭遭人竊走，竊賊竟然是從取物口直接「爬」進去取物，再騎腳踏車離去。

員警調閱監視器後發現，27日下午一名邱姓男子在娃娃機店內徘徊，不時搖晃機台，不久後鎖定其中一台娃娃機並彎下身，以「柔軟的下腰方式」硬是將自己瘦弱的上半身擠進娃娃機的取物口，奮力伸長手，跨過機台阻擋的隔板，拿走一只天竺鼠車車抱枕及一組玩具弓箭，市價約400元。

警方根據竊嫌及腳踏車特徵，沿途調閱數十支監視器追蹤，僅在短短8小時內在正義路某民宅外發現邱姓男子。

警方發現邱男170公分、65公斤，靠著體型瘦小的優勢犯案。邱男一開始還矢口否認偷竊，警方出示現場監視器畫面後才讓他百口莫辯。員警發現，邱男將得手贓物藏在附近另一間娃娃機店內機台上。邱男表示，剛好看到近期正夯的天竺鼠車車圖案抱枕，心生歹念偷走，警方詢後依竊盜罪嫌將邱男函送法辦。