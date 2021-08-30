衛福部長陳時中近來屢被點名空降桃園，綜合媒體日前報導，有大數據分析，2022桃園市長藍營贏面很大，綠營要勝，只能靠陳時中。陳29日面對媒體追問時，直言現在最重要還是防疫。對於此議題，前藍委陳學聖認為，當陳時中穩坐神壇時，外界點名不是新北市，就是台北市，結果現在竟是被點名選桃園，相信其心裡一定不好受。

陳學聖今（30日）在臉書發文表示，陳時中這兩天被沸沸揚揚、點名選桃園市長，雖然口中仍說「防疫優先」，但內心一定百感交集，因為在防疫上半場，陳時中穩坐神壇時，點名有選總統，最起碼也是台北市長，好歹也是離總統大位最近的位子。

之後陳時中又被點名是唯一抗衡新北市長侯友宜的強棒，陳學聖直言，雖滑出台北，但至少新北市還是全台灣最大的諸侯，現在竟然是被點名選桃園，選六都最後升格的小老弟，而且是幫鄭文燦善後，行情大跌，相信陳時中心裡一定不是滋味。

對於陳時中被點名選桃園，鄭文燦28日接受媒體採訪時表示，陳時中身為衛福部長、中央流行疫情中心指揮官，現在唯一的工作就是不要分心，讓疫情收斂清零、爭取更多疫苗提高覆蓋率：「我是認為這個時間點不要去為難他，讓他好好把指揮官做好」。而陳時中29日面對記者詢問則回應，現在最重要的還是防疫。