加護病房護理師林婷在臉書透露，一名因胸悶、胸痛掛急診的40幾歲病患，疑似是心肌梗塞，但因為拒絕做心導管手術，並堅持出院，結果和醫護人員大吵一架後衝出急診吸菸，抽不到五分鐘，他突然全身發紫倒臥在急診旁邊的花圃，讓全程目睹的警衛嚇壞了。

ICU護理師林婷昨在粉專《林婷一下吧 icu護理師》表示，前幾天有位40幾歲抽菸快30年男性因胸悶、胸痛來急診，醫師懷疑是心肌梗塞，需立即安排做心導管手術，但病人不想做，只想先吃藥並堅持要出院，還跟護理師吵這是人權，簽完切結書後就跑出急診室抽菸。

林婷表示，根據目擊的警衛轉述，男子抽菸抽不到五分鐘，突然全身發紫倒臥在急診旁邊的花圃，醫護人員緊急將其推回急診插管，電擊，做心導管後，現在還在跟死神搏鬥。

林婷透露，最近遇到不少三、四十多歲就有心肌梗塞或腦中風等心血管疾病的病患，顯然的大家不重視健康的習慣已反映在流行病學上，並感嘆地說「身體是自己的，不愛惜就別來醫院添亂，拜託醫師講的要聽...」。

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