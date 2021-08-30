北市捷運系統常有民眾因一時貪心，將遺失物佔為己有，殊不知已經觸犯《刑法》侵佔遺失物罪，捷運警察根據站體以及車廂影像都能迅速找回，並呼籲拾獲者可選擇成為熱心的民眾，將拾得物送交站務員處理，千萬不要以為沒人看到，觸犯侵占遺失物罪，最高可處罰1萬5000元。

捷運警察隊統計過去2年，侵占遺失物佔全般刑案的34.1％，大台北捷運系統每天有近200萬人次，旅客頻繁在各路線、車廂移動，難免會遺忘隨身物品，像是雨傘、手機、皮夾、伴手禮和餐盒都會不見，更有民眾上廁所後，就將手機遺忘在裡面，就連大型行李箱都有人遺失。

捷警表示，今年7月間，一名女性搭乘淡水信義線，在象山站下車後，誤將筆記型電腦遺忘在列車上，捷運獲報後，調閱27個站體影像，逐一過濾，將過3天後終於尋回失物，並且將佔為己有的民眾，依侵占遺失物送辦。

捷警呼籲，民眾撿到他人遺失物品後，可在出站後送到派出所或請警察協助招領，千萬不要佔為己有，而且大台北捷運系統為維護民權益，各處均設有監視器，提醒拾獲遺失物民眾將物品交給站務人員以免觸法，若物品不小心遺失可撥打客服中心協助尋找。