台灣高檢署因應跨境資通犯罪等新型態犯罪泛濫，並加強跨機關合作，日前將所屬40多個督導小組，重新統合成查緝資通犯罪等10大督導中心，指派主任檢察官擔任召集人，並調任專精業務的檢察官為執行祕書，加強督導一審地檢署查緝及跨機關的合作事宜。

高檢署檢察長邢泰釗強調，跨境資通犯罪是目前台灣最猖獗、隱晦、暴利的犯罪型態，其中陸資遊戲業者為規避政府監督，利用人頭在台灣設立子公司，由子公司充當代理商，營收利潤歸陸資遊戲業者，未來檢方查緝方向包括鼓勵檢舉及通報、針對下載較多的陸資遊戲進行蒐證。

邢泰釗說，面對眾多的新型態犯罪，高檢署除了在縱向面將加強與司法警察機關、金管會、經濟部、NCC等單位合作，橫向面則是成立資通犯罪督導中心、國際司法互助中心、強化科技偵查中心、統合各業務督導小組，並建立大數據資料庫分析非法交易者特徵。

高檢署新設的10大督導中心，包括：

1.重大經濟貪瀆案件督導中心，分別由黃柏齡、陳宏達任召集人，經濟案件執行祕書滕治平、林宗志，另貪瀆案件執行祕書白忠志，負責經濟金融犯罪查緝、反股市禿鷹、重大刑案督導小組、加強肅貪業務聯繫小組、貪瀆案件研析審查小組、重大社會矚目案件蒞庭專組、追討犯罪所得專組、洗錢評鑑事務、貪瀆案件判決分析研究專案小組、貪瀆無罪案件審查會。

2.國安案件督導中心：召集人呂丁旺、執行祕書蕭方舟，負責偵辦重大危害國家安全及社會秩序案件督導小組、國安案件審查小組。

3.國際司法互助中心；召集人陳文琪，負責兩岸罪贓協處小組、跨境電信詐騙追贓平台、跨國犯罪偵處小組、查緝侵害智慧財產權協調督導工作小組、打擊跨境犯罪督導小組。

4.查緝毒品及戒癮中心：召集人姜貴昌、執行祕書林秀敏，統合包括緝毒督導小組、檢舉及查獲毒品獎金審議小組、行政院毒品防制會報緝毒合作組、全國區域聯防緝毒督導辦公室、北區區域聯防緝毒辦公室、毒品危害防制條例相關問題研究諮詢小組。

5.查緝資通犯罪督導中心；召集人王文德、資通、打詐業務執行祕書吳慧蘭、林彥良，負責打擊跨境電信詐欺小組、查緝電信犯罪督導小組、社群軟體審查小組、資訊通訊中心督導小組、打擊坊間非法竊聽督導小組、通訊監察線上查核小組。

6.科技偵查中心：召集人王文德，執行祕書黃立維，負責高檢署的科技偵查組、偵查資料組，督導數位採證、偵查測謊、科技研發等小組、以及全國毒品、反電信詐騙資料庫、GIS地理圖資分析系統、毒情分析組、金流分析平台、網路犯罪偵查協調小組、整合性偵查資料庫管理。7.科技監控中心：召集人陳佳秀，負責電子監控。

8.婦幼人口犯罪防制督導中心：召集人張文政，負責婦幼保護、防制人口販運、兒童及少年性剝削防制督導。

9.查緝重大犯罪督導中心：召集人鄭鑫宏，打擊民生犯罪、國土保育、環保犯罪執行祕書曾文鐘、陳孟黎、蕭方舟、郭靜文、白忠志，負責民生犯罪、國土保育、環保、職棒賭博、竊盜、暴力及群眾突發事件。

10.刑事法律問題與法規研究及特定事務中心：召集人朱兆民、張文政、賴哲雄、陳宏達，負責犯罪被害人補償、刑事補償、國家賠償、刑法沒收、法律諮詢、檢察官聲押疏失問題等。