陳廷秀指出，有79％市民對市長處理新冠肺炎疫情的表現感到滿意。（陳世宗攝）

台中市議會30日市政總質詢，市議員陳廷秀、陳文政根據一份民調，關心市長盧秀燕施政滿意度躍升六都第二，成績亮麗，尤其防疫滿意度更高達79％。盧秀燕表示，疫情間大家都很辛苦，此次民調她將功勞歸功於所有台中市民，感謝市民遵守各項防疫措施，與市府通力合作、共同守護台中；她強調，病毒還在變化中，我們沒有鬆懈的本錢，更不能以此自滿，會繼續全力以赴加油。

陳廷秀提到，根據媒體民調中心對六都市長施政滿意度的最新調查，台中市長盧秀燕滿意度68％，較上任兩年時的56％明顯增加12％，排名躍升六都第二，尤其，20至29歲年輕市民滿意比例更上升至46％。此外，針對防疫滿意度，有79％市民對市長處理新冠肺炎疫情的表現感到滿意。

針對防疫表現，盧秀燕說，她本身很少就民調發表評論，但這次疫情大家相當辛苦，台中能守住，她要歸功於全體市民共同配合各項防疫政策，也感謝市府團隊及全體同仁努力防疫，尤其，她看到快打站工作人員自動自發協助民眾的精神，令人感動，她向所有人說聲謝謝。

盧秀燕表示，疫情期間大家都很辛苦，她也感謝防疫期間台中市議會議長、副議長及全體議員給市府的所有指導；對於民調，市府不以此自滿、不掉以輕心，病毒仍在變化中，大家沒有鬆懈的本錢，市府會繼續全力以赴、繼續加油。

衛生局長曾梓展強調，疫情爆發，許多防疫業務接踵而來，感謝盧市長在疫情發生當下即親自領軍，領導各局處協助衛生局各項業務，更指示成立前進指揮所及快打站快速圍堵疫情，讓衛生局可以將心力放在疫調和疫苗施打上，也感謝全體市民的配合，讓台中疫情能夠控制住。