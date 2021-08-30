MOSFET(金氧半場效電晶體)下半年持續供不應求，且下半年本來就是電子產業旺季，加上馬國疫情以及國際大廠多轉向高階車用，故台廠將可受惠，不排除會再進一步調漲，富鼎(8261)股價大漲逾4%，杰力(5299)漲幅逾3%，尼克森(3317)、大中(6435)也均上漲逾2%。

MOSFET行情其實自去年底開始就出現供不應求訊號，今年就出現全球IDM大廠交貨周期開始拉長，並向客戶調升產品報價，且5月又逢東南亞疫情加劇，位於馬來西亞的IDM大廠為配合當地政府需求，因應疫情降低產能，使MOSFET供給狀況更加短缺。

第三季起向來為傳統電子產業旺季，儘管目前市場對NB需求出現雜音，但業界多認為出現下修的會是chromebook等入門機款，商用等主流中高階機款持續喊缺，目前客戶端庫存持續很低，就算屆時第四季市場需求趨緩，廠商也會轉而回補庫存，整體需求依舊樂觀。

MOSFET預計下半年將持續供不應求，而台灣MOSFET廠投片量產的8吋及6吋晶圓代工廠持續調漲報價，且封測產能也依舊吃緊，為反映成本漲價，業者也會傾向轉嫁與客戶。