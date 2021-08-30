海軍又傳出「愛之船」不倫戀。今天有媒體爆出，一名已婚的中校輔導長，在在成功級銘傳號軍艦擔任輔導長時，與同艦女下士交往，兩人一度遭到海軍懲處調離現職，未料仍繼續藕斷絲連，還遭拍下一同進出摩鐵的照片四處投訴，海軍獲悉後向上呈報，司令劉志彬震怒，經召開人評會後，決議該名中校與女下士各記兩大過，並列入汰除名單。

據了解，該名中原本在銘傳軍艦擔任輔導長，明知自己在有家室狀況下，仍與同艦一名女士官暗中交往，事後遭到爆料，輔導長輩調往海軍司令部看管，女方則被調往另一艘成功級逢甲軍艦。

但兩人遭懲處調職後，並未斬斷情絲，反而更加親密，去年底以級今年初，還共同出遊並進出旅館過夜，並遭到拍照存證後投訴。海軍調查後屬實，因此召開人評會懲處，決議將兩人記兩大過後列入汰除名單。

海軍艦隊指揮部表示，有關前逢甲軍艦某中校與女下士發生違反性別分際案件，單位於掌握訊息後已完成行政調查，並依調查結果均核予兩大過及檢討汰除。

海軍艦隊指揮部進一步表示，為貫徹國軍「嚴考核、嚴淘汰」政策指導，本部對所屬違犯重大軍紀斲傷軍譽官兵，均依規定嚴懲，絕不寬貸，除持續加強官兵軍（法）紀及兩性教育，以建立官兵正確兩性相處觀念並納為案例宣教，以防範類案肇生。