取自民進黨立委許智傑臉書

交通部擬配合五倍券採抽籤方式加碼推出國旅券，引發旅行業者強烈反彈，綠委許智傑今天與旅行公會全國聯合會共同召開記者會，呼籲交通部重啟去年安心旅遊團的國旅補助方案，並搭配紓困，讓更多旅行產業能實質受惠。交通部觀光局也承諾，今年會繼續推出團旅補助。

有別於去年的安心旅遊方案，交通部日前公布加碼推出國旅券，採取的是與其他振興加碼券一樣的採抽籤方式。不過旅行業者認為，國旅券方案是針對旅行產業的振興，雖立意良善，但採取抽籤方式不利於推展團體旅遊，全國近4千家旅行業者認為實際上口惠實不至。

許智傑表示，受疫情影響，自去年2月至今國境無法開放旅遊業，使得主要以團體旅遊業務為主的旅行產業大受衝擊。從去年至今政府已經執行4波紓困政策，顯示旅行業者營運確實相當艱困，為維持旅行業的基本營運並於後續加速旅遊產業復甦，振興國旅政策便顯得相當重要。

他以去年推出的安心旅遊國旅補助方案為例，政府共編列94.3億預算，團體旅遊優惠的補助經費約為36.7億元，計補助6萬4116團，旅客人數為198.4萬人次，參與的旅行業達到2600家，較以往補助方案增加約1000家，為歷次國旅補助最高，不僅協助旅行業解決營運困境，更達到振興國旅的效果，可謂一石兩鳥。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會認為，交通部目前規劃提供120萬份面額1千元的國旅券，向旅行社購買團體旅遊、個別旅遊、自由行產品，或是訂購住宿及門票，但國旅券必須透過抽籤才能獲得，無法集結團體旅遊的客群。

全國聯合會建議，國旅券應作為加分的選項，既然政府要編列預算振興國旅，振興方案還是應以團體旅遊補助為主，不只能幫助到旅行業，相關的飯店業、餐飲業、交通業都能一同受惠，提振整體觀光產業鏈。讓有限經費可以有乘數效應的方案，這才是實質利民、利產業、利政府的三贏方案。

許智傑強調，旅行業為配合政府防疫，從去年初至今苦撐了20個月，在國門仍無法開放的情況下，不只紓困方案必須繼續，國旅振興預算更應花在刀口上，請交通部能延續前次安心旅遊的團體補助方案，刺激國旅產業能提供更優質的旅遊服務，提升國內的旅遊品質。

對此，交通部觀光局副局長林信任回應，去年推出的安心旅遊補助今年還會繼續，但也希望旅行業者能規劃更優質的行程，讓過去習慣自由行的民眾感覺參團比自己旅行好玩多了，也才能真正帶動民眾參加旅行團意願。