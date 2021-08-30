檢警為查明莊姓夫妻雙屍命案，30日上午在殯儀館進行相驗，死者2子到場協助認屍。（石秀華攝）

莊姓夫妻被發現陳屍在高市前金區的屋內，圖為案發現場。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市29日深夜驚傳一起夫妻雙屍命案！死者兒子因連續2天聯絡不上父母，從台南趕至前金區鼎盛街父母住處查看，發現大門反鎖，但屋內燈火通明、冷氣還在運轉，擔心發生意外報警，警消破門後，驚見74歲母親倒臥1樓已明顯死亡，後腦杓有被敲擊的血痕，75歲父親則在4樓上吊身亡，檢警不排除是丈夫殺死妻子的加工自殺案，今天上午在殯儀館相驗死因，死者2個兒子神清哀戚等候相驗結果，稍晚將有相驗結果。

新興分局前金分駐所警方29日約23時50分許接獲民眾報案，指轄區前金區鼎盛街一處民宅有人在屋內可能發生意外，請求警方協助，警方到場後，報案的莊姓男子說，他住在台南，因為2天聯繫不上父母，有點擔心，於是先請阿姨來看後，敲門無人回應，但家裡的燈卻都亮著，冷氣也還在運轉，他和弟弟擔心父母發生意外，連夜從新竹與台南趕到高雄。

當時警方先從窗戶從屋裡查看，赫見屋內74歲林姓婦人倒在一樓客廳的地上，於是和消防人員破門而入，發現林婦後腦神有遭敲擊的血跡，已氣絕身亡；警方逐樓查看，在4樓驚見75歲的屋主莊姓男子已上吊身亡。

警方在屋內查看，發現當時大門深鎖；門窗緊閉，無遭人破壞跡象，研判可能是莊男將妻子殺死後，再畏罪上吊自殺，今天上午檢察官到現場勘驗後，隨即至殯儀館進行死者遺體初步相驗。

死者鄰居表示，莊男夫妻感情看起來不錯，常見他們一起去愛河散步，27日上午還曾看見莊男外出；也有鄰居透露，莊男夫妻幾年前曾分居，林妻在市場擺攤，後來夫妻感情似乎恢復，近年又一起同住，沒想到會發生此意外。

為查明莊氏夫妻死因，檢警今天上午在高雄市立殯儀館會同法醫相驗，對於一夜之間驟失雙親，死者2名兒子神情哀戚出現在殯儀館，等候檢警相驗結果。