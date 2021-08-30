新北7所公立技術型高中今與美國箴言高中簽訂雙聯學制合作備忘錄，首創專屬技術型高中雙聯學制，每年共招生1班，學生最多不超過30人，新北市教育局並補助21名學生每年5萬元獎學金，畢業即可取得美國、台灣2張高中文憑，徵選簡章預計9月中公告，10月開課。

新北市教育局表示，計畫自110學年度起，每年招生1班，樟樹國際實中、泰山高中、新北高工、三重商工、瑞芳高工、鶯歌工商、淡水商工的高一學生，會考英語成績符合各校甄選標準者都可參加報名，不限科別，鼓勵跨域共學。

經評選通過的學生只要參加雙聯學制，課程由美籍教師實體為主、線上為輔進行教學，每週上約9小時的實體或線上課程，畢業即可獲得美國與台灣學校2張高中畢業證書，3年學費共58萬元。

同時為獎勵優秀學生就讀、培育新北市國際技職人才，教育局每年提供百萬獎學金，每位學生每年5萬元獎學金，共補助21名，持續補助3年；另徵選自費生數名，為確保學習品質，總學生數以不超過30名為原則。

美國箴言高中校長David Miskimen今進行線上連線表示，非常期待能和新北技術型高中有雙聯學制的合作，提供技職孩子未來在美國有更多元升學進路；泰山高中孔令文校長指出，對於想取得國際文憑的學生，參加雙聯學制課程可大幅減省支出，畢業後還可以在台或赴美念大學，是非常棒的選擇，

樟樹國際實中高二學生陳孝畇說，計畫專為高一生設計，她雖不符合資格，但鼓勵學弟妹參加，除能增加國際視野，也能甩掉外界對於技職生英文能力較不好的標籤；高一學生林泰翔表示，會想參加計畫，增進英文溝通能力，相信對未來升學與知識提升都有很大幫助。

教育局長張明文認為，過去只有普通教育有雙聯學制，現在技職的孩子除專業技術，加上有雙語能力及雙聯學制，等於有兩個翅膀，未來這些孩子會變成國際競爭人才，技職教育絕對是未來的主流教育。