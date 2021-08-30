鋒面遠離後，全台恢復夏季炎熱天氣，30日預估用電量有機會挑戰歷史用電大關的3750.0萬瓩，不過供電燈號亮出供電充足的綠燈。

氣象局預估，高氣壓在日本南方海面，中心近似滯留，30及31日兩天各地大多為多雲到晴，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，午後桃園以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，30日東南部地區及恆春半島並有局部較大雨勢發生的機率。

根據台電網站顯示，30日預估最高用電3750.0萬瓩，尖峰使用率90%，預估最高用電時段落在下午1點至4點之間，其中最大供電能力仍估4223.0萬瓩，預估尖峰備轉容量473.0 萬瓩，備轉容量率為12.61%，供電燈號亮出供電正常的綠燈。

值得注意的是，本周用電量仍多，預估30日至9月3日之間，用電量落在3800萬瓩至3830萬瓩之間，備轉容量率為399萬瓩至454萬瓩，供電燈號亮出供電穩定的綠燈。