8月24日（台灣時間25日）日蘋果（Apple）現任CEO Tim Cook上任滿十週年的日子。回顧他掌舵的十年期間，蘋果市值達到近2.5兆美元，成長約6倍，被譽為是蘋果最輝煌的十年。面對競爭激烈的市場，Cook究竟還有什麼遠大計劃？財經外媒發出的最新預測。

近幾年，關於蘋果新任執行長接班人的傳聞越來越多，就連Cook也曾表示他可能「10年內」就不會繼續在蘋果工作，側面證實相關說法。而外媒記者Mark Gurman在個人最新一期的Power On電子報中就針對Cook未來職涯的規劃進行預測，他指出蘋果內部都相信Cook期待在退休前再推出一個重要的新品品項。

針對Cook心目中期待推出的全新產品，Gurman認為Cook特別關心AR（擴增實境）頭盔，而他認為這很可能就是Cook所關心的最後一個（執行長任內）的全新品項。他指出，蘋果內部認為，Cook想要堅持在推出一款全新產品，很可能就是AR頭盔，而不是蘋果汽車或是其他（距離推出時間）更遙遠的產品。因為Cook也明白經營矽谷公司是年輕人的遊戲，而他無法再超越自己的巔峰時期。

至於Cook心中正在盤算，或也正帶領團隊實現的新品，Gurman推測蘋果很可能在2022年率先推出一款混合實境（MR）頭盔，而開發中的AR頭盔則預計可能在2025年左右亮相。由於Cook與蘋果與之間的薪酬協議預計到2025年到期，他預測Cook有可能在2025~2028年之間的某個時間點退休。

回顧在Cook上任之初，由於果粉們還需要面對前CEO Steve Jobs病逝的難過心情，在Jobs過往亮麗又極富創意的成就下，以經理人角色接班的Cook，剛開始人氣並不高。但是他帶領蘋果持續轉型，擴大服務（Service）產品面，成功創下市值紀錄，也是漂亮的成績單。因此，蘋果內部正在關心的Cook接班人計畫，肯定不只受到企業內部或業界關注，也是全球廣大果粉極為關注的焦點。